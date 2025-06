Richard Toll : Le président Bassirou Diomaye Faye salue l’engagement de la CSS dans le secteur de l'emploi

En tournée économique dans la région de Saint-Louis, le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a salué ce jeudi les efforts et les investissements de la Compagnie sucrière sénégalaise (CSS), fer de lance de la production sucrière nationale. Cette visite, marquée par une inspection des casiers de Bardial et du nouveau moulin de la CSS, a été l’occasion, pour le chef de l’État, de souligner la convergence des ambitions entre l’État du Sénégal et l’entreprise.





« Nos objectifs et ceux de la CSS sont parfaitement alignés », a affirmé le président Bassirou Diomaye Faye, insistant sur la nécessité d’une production locale forte pour répondre aux besoins croissants de la population sénégalaise en sucre.





Pour lui, la CSS représente bien plus qu’un simple producteur agro-industriel : « Une fierté sénégalaise » qui joue un rôle clé dans la transformation du secteur agricole et la création d’emplois.





Depuis les années 1970, le marché national du sucre n’a cessé de croître. Face à une demande toujours plus forte, la CSS prévoit d’augmenter sa production annuelle de 140 000 à 220 000 t. Cette montée en puissance repose sur des investissements continus, une modernisation des équipements, des aménagements hydro-agricoles et l’adoption de nouvelles techniques de production.





Pour accompagner cette dynamique, le chef de l’Etat a promis un soutien actif du gouvernement. Il a également insisté sur l’importance de maintenir des prix accessibles pour les consommateurs, tout en renforçant la part du sucre local dans la consommation nationale.