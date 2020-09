Rififi aux GMD: La Direction appelle à la réconciliation, lundi

Malgré les grèves répétées de certains travailleurs des Grands Moulins de Dakar depuis près de trois mois, la direction générale de l'entreprise qui prône le dialogue, veut un dénouement définitif à cette tension, lundi.Joint au téléphone après le sit-in des amis du responsable syndical, Lamine Fall (CNTS) et Seynabou Wade, délégué du personnel, le Directeur des ressources humaines, Pape Abdoulaye Djigal a montré sa réelle volonté pour un apaisement.‘’Les syndicats qui poussent à la mobilisation et au bras de fer en cette période de crise devraient faire attention et revisiter leurs stratégies pour dialoguer et dialoguer encore’’, indique le DRH.Pape Abdoulaye Djigal invite les grévistes à rejoindre leur poste de travail lundi et d'en faire un ‘’jour de réconciliation’’ avec leur entreprise.Ce dernier soutient ‘’avoir mis toutes les équipes au repos ce week-end pour une meilleure reprise lundi matin.''D'ailleurs, selon lui, cette grève est sans impact sur le fonctionnement de l'entreprise qui ne s'est pas privée de présenter à la presse, venue sur les lieux, le pointage et la présence de 80% de son personnel salarié.