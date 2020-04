Riposte au Covid-19 : L’appel de Macky Sall à la jeunesse

Le Président Macky Sall lance un appel à l’endroit des jeunes du pays dans le cadre de la lutte contre le Covid-19. Dans un tweet, le chef de l’Etat dira que «miser sur sa jeunesse, c’est miser sur l’avenir de sa Nation».Ainsi, rapporte L’As, il exhorte particulièrement les jeunes du Sénégal et d’ailleurs à redoubler d’efforts dans la lutte contre le Covid-19 et encourage les nombreuses initiatives de solidarité et de sensibilisation.