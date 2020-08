Riposte contre la Covid-19 : Aly Ngouille Ndiaye salue l’engagement de l'Eglise

15 août. La communauté catholique célèbre l'Assomption. Occasion saisie par le ministre de l'Intérieur, Aly Ngouille Ndiaye pour saluer " l’engagement remarquable de l’Eglise dans la lutte contre la propagation de la pandémie du coronavirus.Également, il a "remercié le Clergé Catholique pour tous les sacrifices consentis dans cette lutte".