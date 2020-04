Riposte Covid-19 : La Sirn "masque" le ministère de la santé

Dans le cadre de la lutte contre la pandémie du Covid-19, le Directeur général de la Société des infrastructures de réparation navale (Sirn) de Dakar, Mame Samba Ndiaye, en relation avec Emirates pirogues modernes et l'ambassadeur des Emirats Arabes Unis, a appuyé, financièrement et matériellement le ministère de la Santé et de l'Action sociale.Ils ont remis, hier, un lot de cinq mille masques au Secrétaire général du ministère. Le Directeur général de la Sirn, par ailleurs maire de la commune de Ndoffane, a aussi remis une somme de 3 millions de F Cfa au ministère de la Santé.