Riposte Covid-19 : Le district de Mbao doté de quatre nouvelles ambulances

Le district de Mbao compte, à ce jour, 36 cas de coronavirus. Une situation alarmante qui a poussé la mairie de la localité à doter les postes de santé de Mbao de quatre ambulances neuves pour faciliter l'évacuation des malades. Ce, grâce à un partenariat avec la ville française de Strasbourg. La cérémonie s'est déroulée, ce dimanche, en présence du Sous-préfet de l'arrondissement de Thiaroye, Médoune Mboup, et du médecin chef du district, Diambone Ndour Faye.











"Avant l’arrivée de la pandémie du Covid-19 qui est venue s’ajouter aux autres pathologies, l’évacuation des malades vers les structures de santé posait problème sérieux. Avec les 4 ambulances neuves acquises par le bais d’un partenariat noué à Strasbourg, c’est une épine qui est enlevée du pied des postes de santé de la localité", a déclaré le maire Abdoulaye Pouye. Qui ajoute que "parallèlement aux ambulances et en collaboration avec l’association des tailleurs de la localité, 15 000 masques normés par médecin chef du district ont été confectionnés et seront distribués dans les 3 marchés, les 7 garages clandos, et au niveau de l’administration comme la gendarmerie, les eaux et forêts, les sapeurs-pompiers".









Regrettant, par ailleurs, les actes de stigmatisation des quartiers touchés par la pandémie du Covid-19, Pouye sonne l’alerte.





Il dit: "L’Existence des cas de Covid-19 dans la commune est indéniable avec une douzaine de malades. Quand on parle de 36 cas pour le district de Mbao, c’est l’ensemble des 5 communes qu’il polarise et non toute la commune. La complexité de la maladie doit amener tout un chacun à faire la part des choses, surtout dans la manipulation des chiffres".





Aussi, a-t-il lancé, "il est tout à fait normal que l’heure soit à l’inquiétude mais l’on ne doit céder à la panique au risque de créer un terreau fertile à la propagation de la pandémie".