Risque de débordement des fleuves Sénégal et Gambie : Le ministère de l’Eau appelle à la vigilance

Dans un communiqué parvenu à Seneweb, le ministère de l’Eau et de l’assainissement fait la situation hydrologique et les risques de débordement des fleuves Sénégal et Gambie.



Les données hydrologiques recueillies plusieurs fois par jour au niveau des stations hydrométries et de celles transmises chaque heure par les services compétents du ministère indiquent « une montée progressive avec une probabilité de débordement ».







Le fleuve Sénégal affiche des indicateurs moins préoccupants que le fleuve Gambie. En effet, pour le fleuve Sénégal, des débordements pourraient être enregistrés si la tendance actuelle des pluies se poursuit les semaines à venir tandis que pour le fleuve Gambie, le dimanche 21 août à 18 heures, le niveau de l’eau était à 6m48 puis à 6m75 ce lundi matin à 5 h alors que la côte d’alerte est de 7 m.