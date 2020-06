Risque de pluies sur la moitié sud du pays dans 72 heures (Anacim)

Des pluies dans la moitié sud du pays

Le ciel sera nuageux à ensoleillé sur une bonne partie du pays avec toutefois des risques de pluies attendus sur la moitié Sud du pays, annonce l’agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie (ANACIM).









‘’Ces pluies intéresseront beaucoup plus la partie Sud et Sud-est du territoire surtout dans la journée du samedi’’, renseigne le bulletin météorologique transmis jeudi à l’APS.





La sensation de chaleur se maintiendra sur les localités Nord et Nord-est où températures les plus élevées seront enregistrées sur les localités proches du littoral et au Sud par contre, la chaleur sera moins ressentie, selon le bulletin.





De même, ‘’les visibilités seront légèrement réduites par une suspension de poussière sur les régions Nord et Nord-est du pays aujourd’hui et dans la journée du samedi’’.





Les vents, d’intensités faibles à modérées, seront de Nord-ouest sur le littoral et Sud-ouest sur une bonne partie du territoire, notent les prévionnistes de la météo.

MD/ADL