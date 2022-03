Risque de ralentissement de la croissance : La guerre en Ukraine et l’embargo du Mali assombrissent les perspectives macroéconomiques du Sénégal (FMI)

Le Sénégal subit les dommages collatéraux des crises politico-économiques qui secouent le monde et la sous-région ouest africaine. Selon le Fmi, le Sénégal est confronté à des risques de ralentissement de sa croissance dus essentiellement à la guerre en Ukraine qui oppose deux greniers du monde (la Russie et l’Ukraine, 1er et 5e fournisseurs mondial de blé), mais aussi à l’embargo du Mali (Le Sénégal a perdu 24 milliards en janvier à cause de l’arrêt des échanges commerciaux avec le Mali).





« La guerre en Ukraine assombrit les perspectives macroéconomiques. La hausse des prix mondiaux des produits alimentaires et de l’énergie s’ajoute aux défis actuels de la politique économique, y compris les séquelles de la pandémie, l’insécurité régionale et l’augmentation des revendications sociales à l’approche des élections parlementaires de juillet», souligne le Fmi.





L’institution de Bretton Woods indique que tous ces éléments accroissent les risques de ralentissement de la croissance économique et se traduiront probablement par une aggravation des pressions inflationnistes et une augmentation considérable des dépenses publiques.