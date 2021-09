Risques d'orage durant ce week-end : Ce que le ministère de l'Eau conseille aux populations

L'alerte lancée par l’Agence nationale de la météorologie et de l’aviation civile (Anacim) annonçant des orages et des pluies, sur la période du vendredi 10 au dimanche 12 septembre 2021, à travers tout le territoire national, particulièrement au niveau de l’axe Dakar - Ziguinchor n'a pas laissé indifférent le ministère de l'Eau et de l'Assainissement.





En effet, à travers un communiqué de la Direction de la prévention et de la gestion des inondations, les services de Serigne Mbaye Thiam invitent "les populations à plus de vigilance et leur demandent de prendre toutes les mesures d’anticipation nécessaires".





Car, d'après eux, cette information a été également donnée par plusieurs agences internationales de prévision météorologique et concerne toute la zone de l’Afrique de l’Ouest.





"Ces évènements pluvieux exceptionnels pourraient engendrer des inondations", relève notamment le communiqué. La Direction de la prévention et de la gestion des inondations rassure, toutefois, que "les services compétents de l’Etat, déjà mobilisés dans le cadre du plan Orsec décidé par le chef de l’Etat, ont renforcé leurs dispositifs pour prévenir et atténuer les dommages éventuels qui pourraient être occasionnés par ces fortes précipitations.