Risques de débordement du fleuve Sénégal : Faut-il avoir peur ? Réponse d’un expert…

C’est dans un élan proactif, que le ministère de l’Eau et de l’Assainissement a jugé nécessaire de tirer la sonnette d’alarme sur la situation des fleuves Sénégal et Gambie. Dans un communiqué publié ce lundi, la structure étatique a informé des risques de débordements qui pourraient avoir lieu à Kédougou puis à Gouloumbou si le niveau de l’eau continue à augmenter. Joint au téléphone par Seneweb, Niokhor Ndour, Directeur de la Gestion et de la Planification des Ressources en Eau a tenu à apporter des précisions sur cette situation. « Pour le fleuve Sénégal, on est loin d’un débordement pour le moment. Mais pour le fleuve Gambie, il y a des risques de débordement parce qu’on n’est pas loin de la cote d’alerte à la station de Kédougou (la cote d’alerte est à 7 mètres) », explique-t-il.





Selon lui, il y a plus de chance que des débordements surviennent du côté gambien en raison du manque d’infrastructures hydrauliques. « Le fleuve Gambie n’a pas encore d’ouvrages de régulation par rapport au fleuve Sénégal où on a 2 barrages. On a le barrage de Manantali et le barrage de Diama, qui est un barrage anti-sel mais qui régule le niveau d’eau en même temps. Mais pour le fleuve Gambie, il n’y en a pas », ajoute le directeur.