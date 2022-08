Risques de débordements des fleuves Gambie et Sénégal : Kédougou, Mako et Simenti s’éloignent des cotes d’alerte

La situation hydrologique des différentes stations hydrométriques suivies au niveau du fleuve Gambie et de ses affluents est en nette baisse. En effet, au niveau de la station de Kédougou, le niveau du fleuve a connu une baisse de 115 cm. La hauteur d’eau notée ce matin à huit heures est de 3,32 m contre 4,47 m hier dimanche 28 août 2022 à huit heures. À la même période de l’année dernière (29 août 2021 à 8 h 00), le niveau du fleuve était de 4,44 m, constate la direction de la gestion et de la planification des ressources en eau des régions de Tambacounda et de Kédougou. Même constat sur le bassin de la Gambie à la station de Mako où le niveau du fleuve est en baisse de 15 cm. Ce matin à huit heures, la hauteur d’eau notée est de 3,09 m contre 3,24 m le 28 août 2022 à 8 h 00. Comparativement à la même période de l’année dernière (29 août 2021 à 8 h 00), le niveau du fleuve était à 4,46 m.





Le bulletin hydrologique en date du 29 août 2022 parcouru par Seneweb fait état d`une baisse du fleuve au niveau de la station de Simenti de 56 cm. La hauteur d’eau notée ce matin à huit heures est de 5,15 m contre 5,71 m hier dimanche à huit heures.





Comparativement à la même période de l’année dernière (29 août 2021 à 8 h 00), le niveau du fleuve était à 6,64 m.





Cependant, au niveau de la station de Gouloumbou, le niveau du fleuve est en hausse de 34 cm. La hauteur d’eau notée ce matin à huit heures est de 6,19 m contre 6,53 m hier dimanche, constate la direction régionale de gestion et de planification des ressources en eau des régions de Tambacounda et de Kédougou. Comparativement à la même date de l’année dernière (29 août 2021 à 8 h 00), le niveau du fleuve était à 6,07 m.





Au niveau des affluents particulièrement les stations de Diaguiri (en amont de Mako), le niveau du cours d`eau est stationnaire (1,38 m contre 1,38 m) alors que celui de Goumbeyel sur le Niériko, le niveau du cours d’eau est en baisse de 3 cm. La hauteur d’eau notée ce matin à 08 h 00 est de 1,58 m contre 1,61 m hier à huit heures.