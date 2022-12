Rixe à l’Assemblée nationale: L’avis de l’imam Ahmadou Mactar Kanté

L’imam-chercheur, Ahmadou Mactar Kanté réagit suite à la bagarre qui a eu lieu, le jeudi 1er décembre, à l’hémicycle

«Ce n'est pas honorable pour qui a compris la noble fonction de député, de verser dans la violence verbale, le hors sujet, les altercations, etc, ni de verser dans la violence physique notamment contre un ou une collègue ». Ces propos sont de l’imam-chercheur, Ahmadou Mactar Kanté. Il réagit suite à la bagarre qui a eu lieu, le jeudi 1er décembre, à l’hémicycle, lors de l’examen du projet de budget du ministère de la Justice.