Robe Rouge d’Adji Sarr : Courage ou Séduction ?

Adji Raby Sarr est arrivée ce mardi 6 décembre 2022 au Tribunal de Dakar vêtue d’une robe rouge, moulante. Cheveux au vent, la jeune dame semble décidée à faire face à Ousmane Sonko. BuzzSenegal s’est intéressé à ses coloris du jour. D’autant plus que son choix vestimentaire fait couler beaucoup d’encre et de salive sur la toile sénégalaise.



Le rouge, la couleur de la séduction



Certaines couleurs telles que le rouge ont un véritable impact sur notre physique ou sur notre mental. Cela est souvent fait de manière inconsciente, mais son pouvoir est bel et bien réel. Le rouge est une couleur qui attire l’œil et provoque du désir.

Le rouge stimule nos sens physiques, il stimule les passions profondes entre nous, comme le sexe, l’amour, la haine, la vengeance. Le rouge excite nos émotions et nous inspire à agir. Le rouge nous alerte du danger. Tout le monde connaît les feux rouges, n’est-ce pas ? Le rouge nous rend plus agressif.



Parce que oui, le rouge symbolise la force, le courage, mais aussi la chaleur. C’est une couleur puissante qui dégage de l’énergie, mais qui peut également signifier l’interdit. Le rouge peut même paraître effrayant.



Prenons un exemple, lorsqu’une femme met une robe noire, on dira d’elle qu’elle est élégante. En général, cela évoque le pouvoir, la classe et la force. Lorsqu’on met une robe rouge, on suscite plus l’envie, le désir et on dira de la femme qu’elle est sexy. Le professeur Andrew Elliot, qui enseigne à l’université de Rochester, a d’ailleurs fait une expérience pour prouver le fait que les hommes sont beaucoup plus attirés par une femme qui porte du rouge. Pour cela, il a présenté à ses élèves hommes 4 photos de la même jeune femme avec les mêmes vêtements, mais de différentes couleurs : bleu, blanc, rouge et vert. Les résultats ont été unanimes : la photo de la femme vêtue de rouge a reçu les meilleures notes sur une échelle de 1 à 9.



Les jeunes étudiants ont même signalé, qu’ils trouvaient la fille en rouge plus attirante et qu’ils aimeraient l’inviter à sortir et qu’ils payeraient même le restaurant. Ils ne sont même pas rendus compte que la jeune fille était la même sur toutes les photos ! En fait, les vêtements rouges la rendaient plus désirable, tout simplement.



Le rouge prend donc le dessus sur n’importe quelle autre couleur lorsqu’il s’agit de séduction. Pourquoi ? Premièrement, le rouge est associé à la passion et à l’amour. Deuxièmement, le rouge est puissant car fort en ambiguïtés. Il est plein de paradoxe et peut être associé à des états d’esprit diamétralement opposé comme l’amour et la colère ou la sensualité et la sexualité. Mais, peu importe comment la femme le porte, il est sur que c’est une couleur provocatrice qui fait forcément des émules.



La question que l’on se pose dès lors c’est : ADJI Sarr veut-elle séduire ou juste montrer son courage vis à vis du leader du PASTEF, Ousmane Sonko.