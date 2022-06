Rocambolesque affaire de mœurs : les ébats sous la moustiquaire, l’irruption du mari cocu et la vendetta…

Rocambolesque affaire de mœurs : les ébats sous moustiquaire, l’irruption du mari cocu et la vendetta…

C’est une rocambolesque affaire qui a atterri sur la table du juge du tribunal d’instance de Tambacounda. Il s’agit du boulanger Djiby Deh qui a violemment bastonné un berger qui s’est retrouvé avec une chaise roulante. De retour à la maison vers 5 heures du matin, il a aperçu Abdourahmane Sall sortir sous la moustiquaire où dormait sa femme.





Agé de 34 ans, le boulanger Djiby Deh s’est toujours plaint auprès de ses parents du comportement de son voisin et berger Abdourahmane Sall qui entretenait, à chaque fois que l’occasion se présentait, des relations coupables avec son épouse D. Diallo. Dans la nuit du 19 novembre dernier, après avoir quitté vers 5 heures du matin son domicile pour se rendre à sa boulangerie en laissant seule son épouse en train de dormir dans la cour sous une moustiquaire, Djiby est revenu incognito après avoir oublié quelque chose. Horreur ! Il aperçoit le berger sortir sous la moustiquaire avec un caleçon.





Pourchassé, Abdourahmane sera rattrapé par le boulanger qui lui a asséné de violents coups de coupe-coupe sur sa tête et son bras lui occasionnant des fractures aux deux avant-bras, des plaies d’un et de deux centimètres à la tête avant de s’enfuir laissant le berger au sol dans une mare de sang. Ayant entendu du bruit, les voisins sortent de leur sommeil et constatent les faits. A la vue du berger dans cet état, ils poussent des cris qui ameutent les membres de la famille de la victime qui vont se rendre compte que l’irréparable venait de se produire.





Conduit dans un état inconscient au district sanitaire de Goudiry, la victime a été contrainte de se déplacer avec une chaise roulante et s’en est sortie avec une ITT de 15 jours.





Le boulanger, qui a vite réalisé la gravité des faits, a pris la poudre d’escampette. Des investigations, faites par le commandant de brigade de Goudiry et ses éléments, ont permis de mettre la main sur l’auteur des faits, livré à la justice puis placé sous mandat de dépôt à la Maison d’arrêt de correction de Tamba.





Attrait à la barre du tribunal d’instance, le prévenu, poursuivi pour coups et blessures volontaires, a reconnu les faits . « La victime et moi sommes des voisins. Nos maisons sont d’ailleurs contiguës. Cependant, il courtise ma femme. La nuit des faits, je suis allé au travail vers 5 heures du matin. J’ai oublié quelque chose et je suis retourné à la maison pour la récupérer. C’est ainsi que j’ai aperçu le berger sortir de la moustiquaire avec son caleçon sans habits. Il a pris la fuite et je l’ai pourchassé avant de le rattraper. Je lui ai donné des coups de bâtons et non de coupe-coupe. Je ne voulais pas le blesser », a expliqué le boulanger devant le juge Amadou Cissé Ndao, en l’absence de la partie civile.





Compte tenu de la constance des faits, le procureur a requis 6 mois de prison ferme contre le prévenu.