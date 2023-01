Rôles des femmes dans la société : Samm Sunu Sénégal porte-étendard

Le mouvement samm sunu senegal à travers sa section féminine a organisée le week-end dernier à la chambre de commerce de Thiès, un forum sous le thème les femmes de Samm Sunu Senegal comme locomotive de nouvelles consciences citoyennes.





Apres le forum pour les jeunes, Samm Sunu Sénégal en tant que acteur du grand réveil, de la responsabilité citoyenne, d’alerte et de veille pour la stabilité du senegal dans toutes ces dimensions a réuni des femmes venant de toutes les régions du Senegal à Thiès afin de faire valoir leurs aptitudes et ambitions au même titre que les hommes « Les femmes du Senegal conscientes des enjeux de l’heure car vivant les mêmes réalités et confrontées aux mêmes situations ont décidé de s’asseoir autour d’une table pour être des actrices en prenant les choses en main. Nous ne sommes plus spectatrice mais actrice » a dit Fatou bintou Ndiaye président des femmes de Samm Sunu Sénégal.





Conscient de l’apport et du rôle que peuvent jouer les femmes dans une société en pleine mutation, Mme Ndiaye souligne qu’elles feront un tour d’horizon de leur situation sous forme de thématiques notamment femmes et corruption, les forces et faiblesses de l’entreprenariat féminin et les perspectives de redynamisation mais aussi à travers les axes de pérennisation comme les outils d’encadrement dédiés pour la formation et l’accès au crédit.





Pour un équilibre social, une équité sans faille et dans une société où tout le monde est traité à égal dignité la Présidente des femmes de Samm Sunu Sénégal Mme Fatou bintou Ndiaye condamne fermement l’accumulation enrichissement illicite, la corruption, la médiocrité ignorance et le banditisme organisé qui sont à ses yeux les maux qui gangrènent notre société.