[Couple] Romances au bureau : Ça marche ?

« La chèvre broute là où elle est attachée ». Cette boutade du célèbre écrivain André Tocqueville a inspiré notre reportage. Le temps semble lui avoir donné raison avec la floraison des relations entre collègues qui finissent par des mariages. Des couples qui bossent au sein des mêmes entreprises ne se comptent plus. Ces couples sont entre avantages et désavantages.







Au-delà, l'amour a ses raisons. Sinon comment comprendre qu’un Directeur des Ressources humaines d’une société agricole basée à Saint-Louis déclare sa flamme à une demande au premier jour de la prise de contact avec la fille. Des personnes qui ont vécu l'expérience se sont confiées au micro de Seneweb.





De collègues à compagnon de vie : témoignage de Amidou et Penda





Le mariage entre collègues ne se compte plus. Le milieu de la presse n’y échappe pas. Amidou et Penda ( noms d’emprunt ), mariés depuis quatre l’illustrent amplement. Les professionnels des médias n’ont pas cherché loin le conjoint ou la conjointe pour fonder leur foyer. Amidou et Penda se sont connus au sein de l’entreprise. Ils se fréquentaient. Et de file à aiguille, ils se sont convolés en justes noces.





« Nous avons juste fait quelque mois de relation et cela a abouti à un mariage. Mon mari est un homme de principe pour ne pas trop répondre aux rumeurs ou même que les gens s’immiscent dans nos relations, il a préféré officialisé l’union. Nous allons bientôt célébrer le 5ème anniversaire de notre mariage », se réjouit Penda.





Quand les collègues ne savent pas différencier son mari et le responsable





Elle n’a jamais imaginé qu’elle sera mariée à un homme avec qui elle partage l’entreprise et de surcroît qui pratique le même métier. Elle y voit la main de Dieu.





« C'est juste la volonté divine. Mais les collègues ne parviennent pas à faire la différence entre mon mari et le responsable au bureau et cela me met mal à l'aise. Pour dire vrai, le comportement de certains collègues nous dérange. Imaginez parfois certains d’entre eux me disent est-ce que tu as servi ton mari à manger ? Comme si je suis au bureau pour cela » se désole-t-elle.









Omar et Aïcha, sont unis pour le meilleur et le pire













Comment vivez-vous votre vie de couple avec le boulot?













La vie de couple au sein de la même entreprise est délicate. Il faut faire la part des choses entre la vie de couple et les activités professionnelles. C’est un défi qu’il faudra relever.









Au bureau, comment ça se passe?













Au bureau, le professionnalisme prime sur la vie de couple. Alors qu’à la maison, il faut trouver le juste milieu entre assumer la place de femme ou de chef de ménage et l’exercice du métier à domicile.













Favoritisme envers votre femme une fois au bureau?













Jamais rire. Avec nos différents statuts, elle souffre plutôt













Est-ce qu’il y a des avantages ou des inconvénients de se marier avec un (e) collègue ?













Oui ! et je dirai plus d’inconvénients que d’avantages pour certains car vous vous retrouvez au bureau et à la maison. Mais pour ma part, je ne subis pas cela car pour de nombreuses raisons, nous avons su mettre en avant des objectifs. C’est une mission que tout un chacun se doit d’accomplir pour mener une vie paisible et grandir mieux.













Racontez-nous des anecdotes qui vous ont beaucoup marqué dans votre relation avec vos collègues?













Je peux donner une des raisons qu’on avait exposées pour éviter toutes formes de critiques venant des collègues. En fait, lorsqu'on venait ensemble, elle emportait le petit déjeuner et me le servait au bureau. Je trouvais ça très romantique au début. Mais en fait ce n’était pas très commode dans la vie professionnelle. Du coup, je lui ai demandé d’arrêter pour éviter une mauvaise perception des collègues. Bien vrai que cela ne les concernait pas mais comme je dis toujours le bureau n’est pas chez-nous et chaque chose a son temps et son lieu.













Certes, il y a des contraintes mais la jeune femme parvient à gérer. « Mon mari ne parle jamais de travail à la maison. Parfois, il peut rentrer fatigué et énervé, je ne peux que gérer de telle sorte qu’il se sente mieux. Mais il ne me dira jamais le fond du problème parce que je peux être impactée. Il préfère ne rien me dire, il est très professionnel et confidentiel. Il est responsable alors que moi, je ne fais partie du même département.













Le fait d’être tout en ensemble n’affecte-t-il pas votre couple ?













« On peut venir au bureau ensemble. On est ensemble à la maison. Du coup, on est H24 ensemble. Cela nous rapproche de jour en jour, on vient ensemble au bureau et on rentre ensemble. Je ne m'inquiète pas trop, je suis tout près de mon mari …. ». Rire.













Est-ce que c'est l'idéal de travailler dans une même entreprise que son mari













« Je ne vois pas d'inconvénient. Il faut de la compréhension et que les gens puissent différencier le milieu professionnel et celui familial. Au bureau, c'est mon collègue et à la maison c'est mon mari. Il peut arriver qu’on se dispute chacun de son côté et on se retrouve à la maison ».









Des expériences de courte durée









Au sein des entreprises, toutes les expériences amoureuses n’aboutissent pas au mariage. Les relations peuvent se rompre à cause de plusieurs facteurs. C'est le cas de Racky Sow (nom d’emprunt), chargée d'accueil de la clientèle et son supérieur hiérarchique Mouhamed Diallo (nom d'emprunt), directeur des ressources humaines. Tous les deux évoluent dans une entreprise agricole implantée à Saint-Louis du Sénégal. La relation entre Racky et son Directeur s'est brisée. Les crises de jalousie, le retard d’officialiser l’union et les bruits de couloir ont tout gâché.













« Être en couple avec son collègue surtout son supérieur hiérarchique comme dans mon cas c'est trop difficile. Le Directeur des ressources humaines est tombé sous mon charme dès qu'il m'a vue le premier jour au bureau. Il m'a déclaré sa flamme et après avoir passé un mois dans l'entreprise j'ai fini par accepter. On a essayé mais malheureusement, je n'ai pas réussi », confie Racky avec désolation.









Elle déroule le fil des évènements pour nous relater la complexité de sa relation avec son supérieur hiérarchique. Ce dernier s’est mué en sentinelle pour surveiller et veiller sur celle qui a fait tourner sa tête.













‘’ Au début, j'avais des problèmes pour m'adapter. Je l'appelais tout le temps Monsieur Diallo et quand il m'invite à prendre un verre durant les heures de pause, je ne parlais que du boulot et lui il détestait cela. Autre chose, il était très jaloux. Il me contrôlait tout le temps, mes actes, mes gestes, mes coups de fils, mon port vestimentaire, il me suivait comme du lait sur le feu. Je n’avais pas de liberté. Le moindre geste, il me passe un coup de fil ou me laisse un texto’’, rapporte la jeune fille.













Racky doit aussi supporter le poids du regard des autres. Ces derniers s'intéressent à cette relation amoureuse naissante.













‘’ Il faut être fort pour réussir les relations amoureuses au bureau. Ce n’est pas facile parce que les collègues s'en mêlent comme pas possible. Tout le monde va parler de toi. Tu alimentes les débats du jour au bureau. Des critiques, des commérages, des reproches fusent. Il faut être fort pour supporter. Ça m'est arrivé avec mes collègues mais heureusement que j'ai été forte. On me traitait de tous les noms, mais je répondais par le silence’’, dit-elle.













Le Drh était un homme jaloux. Il croyait tout ce qu’on lui rapportait sur sa bien-aimée.









‘’Il m’arrive de raccompagner un client ou d'échanger avec lui, comme tout le monde était au courant de notre relation au bureau, des collègues se permettent d'aller lui raconter des histoires montées de toutes pièces. Il croyait en ces mensonges et m'appelait pour faire des reproches. Des problèmes à ne plus finir’’, renchérit Racky.













Refus d’officialiser la relation: Source de séparation entre l'employée et son patron









Malgré les ragots des autres collègues au bureau et les querelles internes, Racky et son directeur refusent de baisser les armes. Les deux amoureux assument pleinement leur amour au bureau sans cachette. Mais au bout de deux ans, sonne l'heure de la séparation. En effet, le refus d'officialiser la relation à pousser Racky à claquer la porte. Clap de fin de l’aventure amoureuse.













‘’Nous avons passé de beaux moments et tout le monde était au courant de notre relation dans l'entreprise parce que nous sommes arrivés à un stade où nous ne cachions plus nos sentiments. Nos relations ont duré deux ans. Mais le destin a décidé autrement’’, livre la jeune employée.













La subordonnée renvoie la faute à son patron













Son supérieur n’a pas voulu aller jusqu’au bout. Il fallait alors qu’elle prenne ses responsabilités et ce qu’elle a fait.













‘’C'est de sa faute si j'ai mis fin à notre relation. C'est vrai qu'il m'aimait et dépensait beaucoup pour moi des shoppings, des cheveux naturels et autres. Il m’invitait dans les restaurants les plus chics de Saint-Louis. Le jour de mon anniversaire, il m'a acheté une voiture. Il me traitait comme une princesse. J'entendais toutes sortes de critiques et de reproches au bureau, mais je fermais les yeux à cause de l'amour que je ressentais pour lui’’, concède la dame.













Le bonhomme n’aimait pas aborder le mariage avec Racky. Il n’était pas toujours prêt, prétextait-il.









‘’A un moment donné, je ne lui faisais plus confiance parce que lui tout ce qu'il voulait, c'est de se balader avec moi, m'inviter partout alors que moi j'ai des principes. Je ne suis pas dans ces relations ou la souris accouche d'une montagne. J'étais prête pour devenir sa femme. Mais le mariage ne l'intéressait pas. A la fin, j'ai découvert qu'il avait d'autres copines. Là, je ne pouvais plus tolérer et j'ai claqué la porte. Quelques jours après, j'ai présenté ma lettre de démission pour m'éloigner de lui’’ partage-t-elle avec beaucoup d'émotion.













Les relations amoureuses entre collègues : Qu’en dit le code du travail ?





Le code du travail n'interdit pas les relations amoureuses entre collègues au bureau. En effet, l'article 9 du code civil dispose que ‘’chacun a droit au respect de sa vie privée ‘’.













L'employeur au courant d'une relation amoureuse entre deux de ses salariés ne doit pas s'immiscer dans leur vie privée, même si cette vie privée a lieu au sein du lieu de travail.













Cependant, si entamer une relation amoureuse avec un collègue de travail exige de la prudence, sortir avec son patron s'avère être encore plus délicat. Tout d'abord parce qu'une relation entre un manager et sa subalterne implique un rapport hiérarchique qui crée naturellement un déséquilibre et peut être compliqué à gérer au bureau et dans l'intimité. C'est pourquoi dans l’armée, il est interdit à un supérieur hiérarchique d'entretenir des relations amoureuses avec son ou sa subordonne (e). En cas de contournement de la règle, c'est la démission.









Une source de l'armée contactée par Seneweb a apporté des éclaircissements













‘’Le mariage entre collègues, ou les relations amoureuses entre collègues, ce n'est pas interdit dans l'armée. Ce que l'armée ne tolère pas, c'est qu'un supérieur hiérarchique entretient une relation amoureuse avec son ou sa subalterne. Par exemple, la relation amoureuse entre un officier et un sous-officier ou un sous-officier avec un officier. Ce n'est pas tolérable dans l'armée parce qu’on évite que cela interfère dans la vie conjugale. Si toutefois deux personnes décident de contourner la règle, forcément il y aura démission de l’une d'entre elles.













Une anecdote qui fait l'exception à une règle dans l'armée













‘’J'en connais quelqu’un, un supérieur, un officier formateur qui s'est marié avec son élève, une fille qu'il a formée lui-même. Ça a fait beaucoup de bruits au sein de l'armée. Le gars était prêt à démissionner pour sauver son mariage. Heureusement, pour son cas, on a arrangé les choses. Finalement, il n'a pas démissionné. Il est toujours dans l'armée et fait l'exception ‘’.