Rose Sarr Samb : "Nous (femmes) avons un rôle à jouer dans la préservation de la sécurité dans le pays"

Face à ce qu’elles appellent la "barrière de feu" ceinturant des pays de la sous-région, notamment le Sénégal, les femmes de la Confédération pour la démocratie et le socialisme (Cds) ont profité de leur panel articulé autour du bilan des droits des femmes, les perspectives et la question de la sécurité au niveau de la sous-région, pour tirer la sonnette d'alarme.



"Nous sommes dans un pays qui est entouré par une sorte de barrière de feu. Et nous avons un peu peur que ce feu-là puisse envahir le Sénégal. D’où notre alerte afin de rappeler que nous (femmes) avons un rôle à jouer dans la préservation de la sécurité dans le pays", a dit la patronne des femmes de la Cds et du Rtas, Rose Sarr Samb.



Dans ce dessein, elle compte investir le terrain avec ses camarades femmes, dans le but de prêcher la bonne parole, de sensibiliser et d’éduquer, pour éviter au pays de tomber dans la violence.



"Les femmes sont des mères de famille qui ont des enfants. Mais elles sont aussi les premières cibles, quand on parle de l’insécurité ou des problèmes de sécurité", déclare-t-elle dans les colonnes du journal "les Echos".