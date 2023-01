Ross Béthio : Le Maire Faly Seck lance un programme l’émergence de la commune

Le maire de Ross Béthio, Faly Seck, a présidé, samedi 14 janvier 2023, la cérémonie de lancement des grands travaux de la commune. L’événement s’est déroulé en présence des autorités administratives et territoriales. Pour marquer leur adhésion à cette politique du Premier magistrat de la ville, les populations se sont fortement mobilisées.





Le Plan pour l'Émergence de Ross Béthio (PER) n’est rien d’autre qu’un PSE local. Conformément à la vision du Président de la République, Macky Sall, le maire de Ross Béthio entend traduire cette volonté à la base. C’est ainsi qu’il a initié le PER. “Les travaux que nous lançons aujourd’hui, confiés à l’entreprise EEFA-EGIMS concernent le pavage des artères de la ville, la réfection du stade municipal de Ross Béthio avec aménagement de pelouse synthétique, la mise en place d’un réseau de drainage des eaux pluviale et des eaux vannes, l’aménagement des espaces publiques, l’extension du réseau d’alimentation en eau potable et celle de l’électricité, la construction d’un marché moderne et celle d’un centre de santé de dernière génération”, a déclaré Faly Seck.





Selon le premier magistrat de la ville de Ross Béthio, “toutes ces réalisations en vue ont été possible grâce à l’Etat du Sénégal, à travers le Ministère des Finances et du Budget, le Ministère des Collectivités territoriales, de l’Aménagement et du Développement des Territoires, l’AGETIP, le PNDL, l’ADL, le FERA, le PROMOVILLES etc”. Et d’ajouter, “ce qui nous pousse en tant qu’excutif d’un démembrement de l’Etat, la Commune de Ross Béthio d’adresser nos vifs remerciements à Son Excellence le Président de la République Monsieur Macky Sall qui, aujourd’hui a permis le reclassement du Sénégal dans les pays en croissance”.





Le Chef de l’exécutif territorial a profité de cette occasion pour revenir sur les avancées significatives notées dans le pays depuis l’avènement du Président Macky Sall à la tête du Sénégal. “En effet, en 2012, sur le plan de l'Énergie, le Sénégal ne disposait que de 500 mw. Aujourd’hui en 2023 notre pays est arrivé à 1610 MW. En 2012, il n’existait que 32 km d’autoroute alors qu’aujourd’hui notre pays dispose de plus de 225 km d’autoroute. Sur le plan du transport, il faut constater l’innovation majeure avec l'arrivée du TER couplée au BRT pour une modernisation du secteur du transport et le désenclavement des quartiers périphériques de Dakar jusqu’à l'AIBD. En outre le port minéralier et vraquier de Bargny-Sendou et le port multifonctionnel de Ndayane vont faire du Sénégal, un hub portier”.





Faly Seck est revenu ensuite sur le programme de l’équité sociale mise en œuvre par le Chef de l’Etat avec la CMU, la Carte d’égalité des chances, les bourses de sécurité familiale et la création de projets et programmes innovent tels que le PNDL, le PUDC, le PROMOVILLES, le PPC, le PPDC, le PDEC, le PDZP.





Et selon le maire et par ailleurs Dage du ministère des Collectivités territoriales, de l’Aménagement et du Développement Des Territoires, toutes ces réalisations justifient son engagement constant auprès du Président de la République Macky Sall, au-delà de 2024 pour placer la Commune de Ross Béthio parmi les communes les plus émergents du Sénégal.