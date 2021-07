Routes migratoires maritimes vers l'Europe : Au moins 1.146 morts au 1er semestre 2021

L’Organisation Internationale pour la Migration (Oim) a publié les chiffres effarants de la migration. Ces statistiques révèlent qu’au moins 1.146 personnes sont mortes au courant des six premiers mois de cette année. Un chiffre qui a plus que doublé comparé à celui de 2020 qui était à 513. Ces migrants tentaient pour la plupart de rejoindre l’Europe et sont estimés à 58% du nombre total de migrants dans le monde. Cest en ce sens que le directeur général de l’Oim « réitère son appel aux États à prendre des mesures urgentes et proactives pour réduire les pertes de vies humaines sur les routes migratoires maritimes vers l'Europe et respecter leurs obligations en vertu du droit international ».







Et pour atteindre cet objectif, António Vitorino a ajouté qu’il faut « L'augmentation des efforts de recherche et de sauvetage, la mise en place de mécanismes de débarquement prévisibles et l'assurance de l'accès à des voies de migration sûres et légales ».





En outre, les analystes du Centre mondial d'analyse des données sur la migration (Gmdac) de l'Oim, montrent une augmentation des décès associée à des opérations de recherche et de sauvetage insuffisantes en Méditerranée et sur la route atlantique vers les îles Canaries.