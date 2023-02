RSE de KMS3 : les populations éligibles auront leurs équipements maraîchers

L’usine de production d’eau potable KMS3 a permis de juguler le déficit de production d’eau potable à Dakar, Thiès et la Petite Côte dès sa première phase inaugurée en juillet 2021 par le président de la République, Macky Sall. Des zones anciennement déficitaires de la banlieue dakaroise, Thiès et Mbour sont mieux alimentées. La seconde phase apportera cette année une production conséquente.





Hormis la production d’eau potable, KMS3 comporte un volet accompagnement social qui a déjà permis d'indemniser plus de 2000 personnes qui étaient sur l’emprise de la conduite de transfert d’eau de Keur Momar Sarr à Sébikotane, sur 216 kilomètres. L’autre aspect de cet accompagnement social concerne la Responsabilité sociétale d’entreprise, avec le concours financier de la Banque africaine de Développement (BAD). Il s’agit de réaliser des infrastructures d’appui à la production et à la commercialisation des produits agricoles et maraîchers : des magasins de stockage, des aires de séchage, des entrepôts de groupage et des kiosques de commercialisation de ces produits du maraîchage. Les localités éligibles sont déjà recensées. Il ne restait qu’à recruter un consultant ayant des compétences en ingénierie agricole. C’est fait.