’’Des pluies et orages d’intensités variables’’ au sud et centre du pays (ANACIM)

Au cours de cet après-midi et dans la matinée du lundi, des pluies et orages d’intensités variables sont prévues sur les localités Sud et Centre du pays (Kédougou, Kolda, Sédhiou, Ziguinchor, Tambacounda, Bakel, Kaffrine, Kaolack, probablement Mbour, Diourbel, Fatick et Matam), a-t-on appris auprès de l’agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie (ANACIM).







Dans un bulletin transmis à l’APS, elle précise que ‘’ailleurs un ciel nuageux à couvert prédominera’’.

Le temps chaud sera moins ressenti sur le pays avec des températures maximales qui varieront entre 28° et 36 ° C, ajoutent les prévisionnistes de la météo.

Aussi, les visibilités seront globalement bonnes. Les vents seront de secteur Ouest à Sud-ouest et d’intensités faibles à modérées.