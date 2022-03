Rufisque : 2 pêcheurs portés disparus depuis le 2 mars

Au quartier Arafat de Rufisque, informe le quotidien Vox Populi, l'atmosphère est très lourde depuis le 21 février 2022. Sur les lieux, l'angoisse et la tristesse se lisent sur les visages des habitants.





Normal, quand on sait que 2 des leurs (Issa Bâ et Abdoulaye Fall) ont disparu en mer depuis le 2 mars dernier. En effet, leur pirogue, qui avait quitté le Port de Dakar, aurait chaviré au large de la capitale sénégalaise.





«On est une famille de pêcheurs qui vivait au quartier traditionnel Lébou Thiawlène. Mais, avec l'avancée de la mer, on a été obligé de déménager à Arafat. Depuis des jours, on ne dort plus, car n'ayant pas de nouvelles de nos enfants. Car, leur bateau est introuvable», déclare un des parents.





Qui ajoute : «La disparition de pêcheurs en haute mer est une nouveauté. Je suis un ancien pêcheur. S'il nous arrivait d'avoir des ennuis en mer, on pouvait toujours trouver de l'aide facilement. On ne naviguait pas aussi loin que les pêcheurs d'aujourd'hui (...)».





Face à cette situation, ces populations s'accrochent à toutes les hypothèses pour trouver la force d'espérer : «On garde toujours espoir qu'ils soient sains et saufs quelque part (...) mais il faut que les recherches s'intensifient et se poursuivent».