Rufisque : Désencombrement et nettoyage urbain annoncés

Le Préfet du Département de Rufisque, Abdou Khadir Diop a annoncé ce vendredi 14 juin que des mesures visant à améliorer la mobilité et le cadre de vie dans la Ville de Rufisque seront mises en œuvre à partir du jeudi 20 juin 2024. Ces initiatives comprennent des opérations de désencombrement et de nettoiement ciblant les installations non autorisées sur la voie publique.