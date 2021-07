Rufisque et Sangomar Offshore : Le forage des puits de pétrole démarre cette semaine

La campagne de forage des puits de la phase 1 du champ pétrolier Rufisque Offshore Sangomar Offshore et Sangomar Deep Offshore (RSSD) démarre cette semaine. L’annonce est de Woodside Energy Senegal, actionnaire majoritaire et son partenaire Petrosen.





« Il s’agit d’une étape majeure dans la mise en œuvre de la Phase 1 du Développement du champ Sangomar et dans le développement de l’industrie pétrolière au Sénégal », soutiennent les deux entités dans un communiqué parvenu à Seneweb.





D’après la joint-venture, « le forage des puits sera effectué par deux navires de forage : l’Ocean BlackRhino et l’Ocean BlackHawk ». Ils seront appuyés par une flotte de trois navires de ravitaillement et de trois hélicoptères qui vont assurer le transport des matériaux, équipements et personnel nécessaires à la campagne.





Woodside dit s’être engagé à développer le champ Sangomar selon les meilleures pratiques à l’échelle internationale.