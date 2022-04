Rufisque : La population s’insurge contre l’usine Bisa Béton

Affrontement entre les résidants du quartier Diazaka et l'Usine Bisa Beton

Le pire a été évité ce jeudi matin au quartier Diazaka, situé dans le département de Rufisque. En effet, n'eût été la présence de la police, les habitants allaient s’affronter entre eux. Et pour cause, l’installation de l’usine Bisa, une centrale à béton, a divisé les résidents des quartiers Diazaka et Almadina. En effet, une partie de la population a voulu faire face à la presse aujourd’hui pour « disculper l’entreprise des faits qui lui sont reprochés » ce que l’autre partie a refusé. "L'usine est allée chercher des gens qui n'habitent pas dans le quartier pour venir dire des contrevérités aux journalistes" déclare Mame Gor Diazaka.





Il est reproché à l’usine Bisa Béton de polluer la zone. Selon Mame Gor Diazaka, porte-parole du quartier Diazaka, « au début, il était question de construire des bâtiments administratifs mais sept mois après, l’usine a commencé à exploiter du béton». Une exploitation qui n’est pas sans conséquences. En effet, selon toujours l’artiste chanteur, « l’usine indispose les populations ». « Nombreuses sont les personnes qui souffrent aujourd’hui de problèmes respiratoires, de maladies comme la pneumonie apparaissent de plus en plus » indique-t-il.





D’après les propos de ces habitants, on note une dégradation de la qualité de l’air dans la zone. « L’usine soulève, nuit et jour, des quantités importantes de poussières, les gens toussent beaucoup ». Certains vont jusqu’à affirmer que l’usine fabrique du ciment. À cause de ces dégâts sur les plans environnemental et sanitaire, Mame Gor Diazaka se demande « comment l’entreprise a obtenu l’autorisation de s’installer au cœur d’un quartier ». Et jusque-là, l’autorité n’a toujours pas réagi malgré les démarches entamées.