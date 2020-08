Rufisque – Babacar Ndiaye de Teungueth FC fait distribuer plus de 5000 masques et supplie l’état de contrôler les prix dans les pharmacies …

Les autorités devraient subventionner les masques et les rendre plus accessibles car un paquet de 50 jetable à 12.000f c’est très cher. » Ce sont en ces termes que le président de Teungueth fc a déploré la hausse inexpliquée des prix des masques et gels de mains.





Pour Babacar Ndiaye en cette période de Covid19, le social doit primer .C’est pourquoi il invite l’état à renforcer le contrôle des moyens de lutte .

Poursuivant dans ses propos il dira que « les masques en tissu sont difficiles à porter en période de chaleur c’est pourquoi les gens les mettent dans leur poche. Il faudrait imposer les prix des masques le paquet de 50 à 5000.

Pour terminer il dénoncera la cupidité de certains avec la hausse du gel dans les pharmaciens car selon lui on est passe de 1650 à 2000f hier.





Pour rappel Teungueth fc était en tournée de sensibilisation et de don de masque ce samedi dans les rues de la vieille cité.





Cette opération de grande envergure a permis de distribuer plus de 5000masques dont 2000 offerts par le député Souleymane Ndoye et de coller plus 10000 autocollants.