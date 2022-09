Rufisque : pourquoi on dit Almadies 2

Le saviez-vous ? Almadies 2, le nom de cette cité de Rufisque, est une invention de nostalgiques du quartier huppé des Almadies. La plupart d’entre eux habitaient dans ce coin proche de la commune de Ngor avant de déménager dans la banlieue.



D’après Bés Bi-Le Jour, qui cite Aliou Diop, membre du Collectif des habitants de la cité, les premiers habitants de Almadies 2 ont choisi de baptiser ainsi leur quartier pour se rappeler les Almadies qu’ils ont quitté pour fuir la paupérisation qui commençait à s’installer avec l’apparition de restaurants, de boîtes de nuit et autres lieux de loisirs.



Le journal rapporte qu’Almadies 2 est habité par des cadres de l’administration, des Impôts et Domaines et des hommes d’affaires, notamment.



Le quartier a pris de la valeur au fil des années. Bés Bi-Le Jour révèle qu’une parcelle de 150 m2 peut coûter aujourd’hui jusqu’à 30 millions de francs CFA alors qu’il y a quelques années, 10 millions suffisaient pour la même superficie.