Sabar de fillettes à Louga : 3 acteurs, dont Niang Kharagne Junior arrêtés par la DSC

Des vidéos montrant des fillettes habillées en tenues indécentes et s'adonnant à une danse obscène lors d'un sabar de gamines suscitaient l'indignation générale. Les images choquantes ont été prises dans la capitale du Diambour et publiées par le célèbre tik-tokeur Niang Kharagne Lo Junior sur son compte Khasssnaplouga.





Suite à ce tollé, le procureur de la République près le tribunal de grande instance hors classe de Dakar s'est autosaisi du dossier et ordonné au chef de la Division spéciale de cybersécurité (DSC) d'ouvrir une enquête pour interpeller toute personne impliquée. Les investigations menées par les patrouilleurs du Web ont permis de savoir que le sabar de fillettes a été organisé à Louga. Les limiers de la DSC ont alors effectué une descente musclée ce mercredi à Louga où ils ont arrêté trois acteurs principaux.







Il s'agit du célèbre tik-tokeur Khass alias Niang Kharagne Lo Junior, du batteur de tam-tams et de l'homme au micro qui proférait des propos contraires aux bonnes mœurs à l'endroit d'une fillette, selon des sources de Seneweb. Tous les trois ont été placés en garde à vue. Également, six parents de jeunes ont été convoqués et retenus à la police pour nécessité d'enquête.