Sabodala/Bokhodi : La Zone militaire 4 démantèle un site d’orpaillage clandestin et saisit du matériel

Dans le cadre de l’opération « Orientale » lancée le 17 mai 2025, les forces de la Zone militaire numéro 4 ont démantelé un important site d’orpaillage clandestin à Bokhodi, dans la commune de Missira Siriman, à l’est du Sénégal. Cette intervention s’inscrit dans une campagne visant à combattre l’exploitation illégale des ressources naturelles et à renforcer la sécurité dans les zones sensibles de la région de Kédougou.





Selon une source militaire, l’opération a permis la saisie de 34 motos, trois groupes électrogènes et divers équipements utilisés pour l’extraction artisanale de l’or. Ce coup de filet témoigne de l’engagement des forces armées à lutter contre l’orpaillage illégal, un phénomène en expansion qui cause des dégâts environnementaux, des tensions sociales et de l’insécurité dans la région.