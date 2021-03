Saccage de Total, Auchan...: A Dakar, les manifestants s'attaquent aux symboles de la France

Le fait devient anodin pour ne pas être souligné. A savoir les saccages des grandes surfaces comme Auchan, et les stations Total lors ou encore Carrefour pris d'assaut par des manifestants (voir images) à Dakar pour réclamer la libération d'Ousmane Sonko, l'opposant et leader de Pastef arrêté par la gendarmerie. Les symboles de la France sont de plus en plus ciblés par les manifestants qui réclament la libération de l'opposant dont l'immunité parlementaire a été levée par les députés de l'Assemblée nationale.