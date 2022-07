Saccage au lycée de Yoff : le papa de l’élève libéré sur la sellette

Douze des treize élèves arrêtés pour la mise à sac d’une salle de classe du lycée Ousmane Sembène de Yoff ont été placés sous mandat de dépôt hier, mercredi. Ils seront jugés demain, vendredi, devant le tribunal des flagrants délits pour destruction de biens appartenant à l’Etat.



Le treizième a été libéré au terme du face-à-face des mis en cause avec le procureur de la République. Il aurait été sauvé par son âge, 13 ans. Un mineur donc. Mais pour l’un des parents des accusés, «ce n’est pas possible». Il croit savoir que le père de l’élève libéré a fait jouer ses relations.



«Ce qui s’est passé aujourd’hui est déplorable, a fulminé au micro de Iradio Doudou Diouf Faye, oncle de l’un des prévenus, repris par Bés Bi-Le Jour de ce jeudi. On a été tous au tribunal ce matin (hier, mercredi, Ndlr) et nous attendions pour trouver une solution pour que les enfants rentrent chez eux. A notre grande surprise, puisque nous n’avons pas d’avocat, ni d’interlocuteur, un des parents d’élèves, qui s’appelle M. Souleymane Ndiaye et qui est conseiller municipal à la mairie de Yoff et proche du pouvoir, nous a dissuadés de prendre un avocat, alors qu'en retour il a pris un avocat pour son enfant. Et curieusement, (ce dernier) a été libéré là où les autres ont été placés sous mandat de dépôt.»



Doudou Diouf Faye est d’autant plus amer que «M. Soueymane Ndiaye» se serait vanté de pouvoir trouver une solution. Déclarant, d’après son accusateur : «Oui je fais partie de la mouvance présidentielle, je vais essayer de régler le problème.»



Doudou Diouf Faye estime qu’en réalité, le conseiller municipal «réglait une partie du problème, c’est-à-dire celui de son enfant». Il ajoute : «Nous dénonçons un acte ignoble. Si un groupe de personnes commet un acte et que des sanctions doivent tomber, ça doit tomber sur toutes les personnes.»