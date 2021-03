Saccage de la Rfm et Du Soleil : Moustapha Diakhaté condamne un "acte lâche"

Moustapha Diakhaté fustige avec la dernière énergie le saccage des locaux de la Radio Futurs Médias (Rfm) et ceux du journal Le Soleil suite aux manifestations d'hier.Cependant, de nombreux dégâts ont été constatés. En attendant que l’État prenne une mesure ferme pour protéger les acteurs de la presse et leurs outils de travail, l'ancien député condamne fermement "cet acte lâche et ignoble" survenu ce jeudi 4 mars et marque sa solidarité et son soutien à l’endroit des confrères."Ces individus au lugubre projet totalitaire sont des fascistes et doivent être combattus avec la plus grande fermeté et mis hors d'état de nuire à la démocratie.Toutes celles et ceux qui dénoncent l'inacceptable tyrannie du Cnra doivent aussi avoir le courage de condamner les voyous et criminels de la pire espèce qui s'en sont pris à la Rfm et au quotidien le Soleil. Tout silence devant de tel banditisme équivaut à de la lâcheté et une caution au vandalisme".