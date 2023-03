Saccage des stations : Les gérants montent au créneau

La station Total fonctionne à plein régime. Les véhicules et motos font d'inlassables va-et-vient en ce 20 mars. Les pompistes tentent de répondre à la demande. Ici, rien ne semble avoir changé dans le fonctionnement. Mais il suffit de regarder de plus près pour voir les stigmates de la journée du 16 mars 2023. Les vitres cassées et l’état délabré des enseignes informent à suffisance sur l’incident.