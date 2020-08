Saccage du journal Les Échos : Les casseurs ne regrettent rien

Les présumés auteurs du saccage du siège du journal Les Échos assument totalement leur acte.







Face aux enquêteurs de la Section de Recherches de Colobane, les six mis en cause, âgés entre 20 et 31 ans, n’affichent aucun regret.





«Si c’était à refaire, on va le refaire», ont-ils confié aux enquêteurs, dans des propos repris par Les Échos.