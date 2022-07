Saccage du lycée de Yoff : cinq nouvelles arrestations

L’enquête pour débusquer les élèves qui ont mis en sac le lycée Ousmane Sembène de Yoff avance à grand pas. Après le déférément de Ousmane Dièye, élève en classe de 4e C, considéré comme le cerveau de la bande, d’autres arrestations ont été effectuées par la gendarmerie, qui mène l’enquête.



D’après Bés Bi-Le Jour de ce mardi, cinq élèves ont été arrêtés hier, lundi. Les mis en cause ont été placés en garde à vue et auditionnés à la gendarmerie de la Foire. Ils devraient rejoindre leur camarade chez le procureur de la République.



Les arrestations pourraient se poursuivre puisqu’au total, ce sont seize élèves qui sont identifiés comme faisant partie de la bande qui a saccagé une classe du lycée de Yoff pour «fêter» le début des grandes vacances scolaires. D’après Bés Bi certains parmi ces derniers ont déjà quitté Dakar pour échapper à la prison.



Parallèlement à l’enquête de la gendarmerie, un Conseil de discipline, convoqué par la proviseur du lycée Ousmane Sembène, Awa Sarr Ndiaye, est en train de statuer sur le sort des élèves concernés. Débuté hier, lundi, celui-ci va se poursuivre ce mardi avec la participation, renseigne le journal, des parents des mis en cause.