Saccage du siège de l’Apr de Mbao : Abdou Karim Sall visé

Saccage du siege de l

Les manifestations et autres saccages qui ont suivi l’arrestation d’Ousmane Sonko se sont poursuivis jusque tard dans la nuit. Le siège de l’Apr à Mbao qui appartient au ministre de l’Environnement Abdou Karim Sall a été saccagé, hier tard dans la soirée. Les malfaiteurs qui ont cassé les vitres, ont également détruit les portes d’entrées. Ils ont emporté avec eux des hauts parleurs et un écran géant. D’après la source de Seneweb, les intrus ont placé des pneus, certainement dans l’intention d'incendier les lieux. Toutefois, précise la source, « on les connait ». Une plainte est certainement envisageable. Le ministre Abdou Karim Sall n’a pas encore réagi.