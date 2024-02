Saccage du siège du parti « Pass Pass » : la police de Grand-Yoff hérite de l’enquête

Mouhamed Ben Diop, candidat recalé à l’élection présidentielle, avait actionné la police d’une plainte contre X suite au cambriolage suivi du saccage du siège de son parti « Pass Pass » situé aux Hlm Grand-Yoff.



Les faits se sont produits mercredi, rembobine L’Observateur. Selon l’accusation, des intrus, après avoir défoncé le portail principal, ont fait main basse sur, entre autres, du matériel et du mobilier de bureau.



« J’étais absent des lieux. C’est le responsable du protocole qui m’a joint au téléphone vers 13 heures (le lendemain) pour m’annoncer la nouvelle. Il a aussitôt filmé les locaux et m’a transféré les images montrant l’ampleur du préjudice. Je précise qu’il n’y avait personne dans les locaux ce jour, excepté le responsable du protocole qui s’était absenté vers 11 heures. C’est à son retour sur les lieux qu’il a constaté les faits », explique le plaignant.



L’enquête a établi, souffle le journal, que les malfaiteurs ont dérobé 5 ordinateurs fixes de marque Dell achetés en France et réceptionnés la semaine dernière, 2 ordinateurs portables, 1 téléphone « IPhone » appartenant au Secrétaire général de la jeunesse de la formation, 1 carton renfermant les parrainages, et des lots de Cartes nationales d’identité (CIN).



Le commissariat de Grand-Yoff, qui a hérité de l’enquête, a entamé l’audition des voisins et l’exploitation de caméras de surveillance des magasins situés au rée-de-chaussée de l’immeuble pour identifier les auteurs, souffle la source.



Laquelle indique que le candidat recalé soupçonne « un coup planifié » dans le but de l’intimider car relève-t-il : « Les malfaiteurs qui ont emporté un butin de valeur ont curieusement choisi de laisser d’autres ordinateurs fixes, 3 appareils photos numériques de marque ‘’Kodak’’ et ‘’Fujifilm’’, une machine à café de grande marque, 1 frigo-bar, un micro-onde, un ventilateur,… »