Saccage lycée de Yoff : le verdict est tombé pour les 16 fautifs

Le Conseil de discipline du lycée Ousmane Sembène de Yoff a eu la main lourde. Ses membres ont proposé l’exclusion définitive des seize élèves identifiés comme les auteurs de la mise en sac d’une salle de classe de l’établissement.



D’après Libération, qui donne l’information dans son édition de ce mercredi, la proposition a été transmise à l’Inspection d’académie de Dakar, qui va trancher.



Le Conseil de discipline a pris sa décision hier, mardi, à l’issue d’une réunion débutée la veille. Son verdict semble aller dans le sens des sanctions sévères annoncées par le ministre de l’Education, Mamadou Talla, contre les mis en cause.



En plus de la sanction administrative qui plane au-dessus de leur tête, ces derniers sont exposés à des poursuites judiciaires. Six d’entre eux sont arrêtés. L’un a été déféré au parquet tandis que les autres sont en garde à vue à la gendarmerie de la Foire.