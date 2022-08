Sacs de sable dans les égouts : ce que l’ONAS compte faire

L’Office national de l’Assainissement du Sénégal (ONAS) ne compte pas laisser passer l’affaire. Des sacs remplis de sable ont été retrouvés dans son réseau dans la nuit du vendredi au samedi aux quartiers Diamaguène et Sampahé de Thiès.



«Ces actes de sabotage sur le bien public entraînent une perturbation dans l’évacuation des eaux et subséquemment des inondations et des nuisances aux populations», souligne l’ONAS dans un communiqué traité par Source A du jour.



L’Office n’entend pas en rester là. Il a décidé d’ester en justice : «Ces actes sont manifestement malveillants et ont conduit l’ONAS à porter plainte contre X pour que les auteurs puissent être recherchés et punis conformément à la loi.»



En outre, rapporte Source A, l’ONAS déclare avoir constaté à Dakar que les flexibles de son dispositif de pompage sont souvent endommagés, ce qui perturbe le fonctionnement des ouvrages.