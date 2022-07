SAID TARRAF ET SA FILLE ALLIA BLANCHIS PAR UN NON LIEU

En son audience du 19 Juillet 2022 , la chambre d'accusation de la cour d'appel de Dakar a prononcé le non lieu pour tous les chefs d'accusation à l'encontre de Saïd Tarraf et sa fille Allia dans l'affaire les opposant à Adel Tarraf, Mohamed Ali Tarraf, et aux héritiers de Fouad Tarraf, à savoir Hiam, Rina et Jamil Choucair. Ces derniers avaient déposé une plainte pour faux et usage de faux, augmentation illégale de capital, abus de biens sociaux et plusieurs autres délits qui se sont avérés sans fondements.





Cette décision de la chambre d'accusation vient régler ce différend qui déchirait la famille depuis la plainte déposée par les sieurs Adel, Mohamed Ali Tarraf et les héritiers de Fouad Tarraf et qui avait donné suite à une vaste campagne de calomnie orchestrée contre Saïd Tarraf, patriarche et doyen de la famille et sa fille Allia.