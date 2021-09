Saint-Louis : 1600 cartes d’identité en souffrance à la préfecture

À quelques jours de la clôture des enrôlements dans le cadre de la révision exceptionnelle des listes électorales en vue des élections locales prévues au mois de janvier 2022, le préfet de Saint-Louis a fait le point sur la situation des opérations effectuées dans département.

À ce jour, la commission a enregistré 4227 opérations dans le département. Pour la commune de Saint-Louis, la commission a effectué 2052 opérations, dont 1537 inscriptions, 514 modifications et 1 changement de statut.





S’agissant de la présence des partis politiques au niveau de la commission, le préfet de Saint-Louis a indiqué que seuls trois partis venaient régulièrement.





« Nous avons noté depuis le début jusqu’à maintenant la présence des partis politiques aux travaux de la commission administrative. Nous avons noté la présence effective de l’APR, du Pastef et du PDS qui venaient régulièrement », a-t-il indiqué.