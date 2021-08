Saint-Louis : 17 migrants clandestins et leurs convoyeurs arrêtés

Quelque 17 migrants et leurs convoyeurs à bord de leur pirogue ont été interceptés par la police, hier dimanche. Selon L’Observateur, ils étaient en partance pour l’Espagne.



Les passagers avaient déboursé entre 300 et 400 000 Fcfa. Les limiers ont également mis la main sur le matériel acquis pour les besoins du voyage.



Le présumé cerveau, B. Diaw, 37 ans, domicilié au quartier de Guet Ndar, a été placé en garde à vue pour trafic de migrants et mise en danger de la vie d’autrui.