Saint-Louis / Enseignement technique et professionnel : Le silence du ministre Dame Diop décrié

Ministre de l'enseignement Technique et professionel

Au moment où le mot d’ordre de la grève des syndicats d’enseignants est levé, les enseignants de l’enseignement technique et professionnel de Saint-Louis montent au créneau. Ils dénoncent le silence de leur ministre de tutelle Dame Diop, qui a pris part aux négociations entre les syndicats d’enseignants et le gouvernement et qui n'aurait pas pris leur défense.





Ces enseignants comptent maintenir leur mot d’ordre de grève pour résoudre les difficultés auxquelles ils font face.