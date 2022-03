Saint-Louis étrenne sa maison de la Justice

Dans le cadre du projet d'appui au renforcement de l'État de droit au Sénégal, le Secrétaire d'État auprès du Garde des Sceaux, ministre de la Justice, chargé de la Promotion des Droits humains et de la bonne gouvernance, Mamadou Saliou Sow, a procédé ce vendredi à l’inauguration de la maison de Justice de Saint-Louis. Ce, en présence du procureur général près la cour d'appel, du procureur de la République près du tribunal de grande instance de Saint-Louis et d'autres autorités judiciaires de Saint-Louis.







Construite au milieu du populeux quartier de Pikine, cette infrastructure qui a coûté 50 millions Fcfa, est le fruit d'un partenariat entre l'État du Sénégal et l'Union européenne. « C'est le lieu pour moi de remercier au nom de gouvernement, l'Union européenne pour son appui constant au secteur de la justice en général et la justice de proximité en particulier. Le choix de Saint-Louis n'est pas fortuit. En effet, ville chargée d’histoires, Saint-Louis est un carrefour avec une intense activité économique. Par conséquent, les interactions qui découlent génèrent forcément un contentieux pour le règlement duquel la maison de justice a un rôle important et cela vous l'avez bien compris », a déclaré Mamadou Saliou Sow.





Et d'ajouter que l'accès à la Justice constitue un pilier fondamental d'un Etat de droit. « En effet, il permet au citoyen d'obtenir la reconnaissance juridique et la mise en œuvre de leurs droits. Sans l'accès à la justice, les droits consacrés par les lois et règlements seraient purement théoriques. C'est pour améliorer cette accessibilité de la justice que l'État du Sénégal avait, dans le cadre d'un programme sectoriel de justice, institué le dispositif de justice de proximité dont les maisons de justice constituent les structures phares », a-t-il encore expliqué.