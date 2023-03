Saint-Louis : Isra s'engage pour la santé globale dans le Walo.

La problématique de la santé a toujours préoccupé l’Etat et les populations. Pour trouver une solution à ce casse-tête, l’Isra, dans le cadre du Projet Santés Territoires a initié un forum dans la commune de Mbane. L'objectif, c'est d'échanger avec la population et les autorités sur les approches pour une mise en œuvre réussie de l'approche One Heath. L’objectif de Santés Territoires est de produire des connaissances et agir pour améliorer la santé globale de plusieurs territoires pilotes en Afrique de l’Ouest et en Asie du Sud Est. Au Sénégal, les activités du projet se concentrent autour du Lac de Guiers, une zone à forte enjeux où coexistent des activités diverses (pastoralisme, agriculture familiale, agro-industries, pêche, prélèvement d’eau pour alimenter Dakar, etc.) qui entrent parfois en tension.