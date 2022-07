[Vidéo] Saint-Louis : La cherté de l'aliment de bétail flambe le prix du mouton

Cherté du prix du mouton à Saint-Louis

À trois de la fête de l'Eid al Kabîr communément appelée Tabaski, c’est la grande affluence dans les foirails de la commune de Saint-Louis. Comme l'année dernière, ces points de vente sont bien approvisionnés en moutons. Les éleveurs venus de la Mauritanie et du Mali ont inondé le marché de bétail. Cependant, il faudra débourser plus de 150 000 francs CFA pour espérer avoir un bon bélier. Les vendeurs de mouton (tefank?) expliquent cette cherté du mouton par les prix trop élevés du foin et d’autres aliments de bétail qui ont connu une augmentation considérable. Outre la flambée des prix, certains vendeurs ont déploré le manque de sécurité. Ils craignent l’insécurité qui, selon eux, grandit de jour en jour avec des voleurs qui rôdent autour de leurs enclos.