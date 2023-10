Saint-Louis : le relogement définitif des familles sinistrées de la langue de Barbarie prévu en décembre prochain

Une partie des familles sinistrées de la langue de Barbarie, logées provisoirement dans des unités mobiles d’habitation à Diougop, un village situé dans la commune de Gandon, vont occuper leurs logements sociaux définitifs réalisés dans le cadre du Projet de relèvement d’urgence et de résilience à Saint-Louis (SERRP) en décembre prochain, a indiqué jeudi, sa coordonnatrice, Madame Marie Ndao. ‘’Nous avons programmé de reloger dans les bâtiments définitifs réalisés à Diougop dans le cadre du SERRP, une partie des populations sinistrées, installées provisoirement sur un site ’’, a déclaré la Coordonnatice du SERRP.





La construction des logements définitifs vise à faire bénéficier de logements permanents, sur le site de Diougop, aux populations les plus vulnérables établies dans la zone côtière à haut risque sur la Langue de Barbarie sur une largeur de 20m dans la zone urbanisée, ainsi que les familles sinistrées déjà relogées dans des unités mobiles. Les travaux des voiries et réseaux divers primaires ont déjà été réalisés. (eau, électricité, réseau de drainage des eaux pluviales, station de pompage, voiries…).





Les travaux de voiries secondaires sont en cours. Environ 500 logements sont en cours de construction sur le site de Diougop dans la commune de Gandon, sur une superficie de plus de 14 hectares, en 3 phases. Les travaux des phases 1 et 2 sont actuellement en cours pour un total de 267 logements. Mme Ndao, qui est par ailleurs Directrice technique à l’ADM , effectuait une visite de terrain sur le site Diougop, en compagnie du Directeur de l’Appui institutionnel de l’ADM Pierre Coly et d’autres membres de l’équipe de coordination du SERRP.





Parallèlement, les populations déplacées étant auparavant établies au bord de la mer où elles exerçaient comme activité principale la pêche et risquant de perdre leur source de revenu avec ce déplacement dans la Commune de Gandon, l’une des mesures phares d’accompagnement du Projet est l’élaboration participative et inclusive d’un Plan de Restauration des Moyens de Subsistance (PRMS) pour les aider à restaurer ou à améliorer leur niveau de vie.





Le PRMS a été élaboré sur la base d’enquêtes auprès des populations concernées leur demandant si elles souhaitent conserver leurs activités professionnelles d’origine ou si elles souhaitent se reconvertir dans d’autres activités économiques ; toutes les deux options avec l’appui et l’accompagnement du SERRP. « Sur cette base l’ensemble des activités choisies par les populations bénéficiaires ont été déclinées en Projets Socioéconomiques (PROSE) et en Projets d’Investissements Communautaires (PIC).





Le SERRP a ainsi prévu un budget d’environ 3 milliards FCFA pour financer ces Projets socioéconomiques et d’aménagement du cadre de vie pour les populations déplacées de la Langue de Barbarie. Certains de ces Projets socio-économiques sont déjà mis en œuvre au niveau du site de relogement provisoire », a révélé Pierre Coly.

C’est pour faire face aux phénomènes naturels récurrents qui ont causé des déplacements massifs de populations et des pertes économiques considérables que le Projet de Relèvement d’urgence et de Résilience à Saint-Louis (SERRP) a été lancé par l’Etat du Sénégal en 2018, avec l’appui technique et financier de la Banque mondiale, Le projet vise à réduire la vulnérabilité aux risques côtiers des populations établies sur la Langue de Barbarie et à renforcer la planification de la résilience urbaine et côtière de la ville de Saint-Louis. Le projet a été prolongé jusqu’en 2025 suite à l’obtention d’un financement additionnel. Le coût global du projet est estimé à 48 milliards FCFA.