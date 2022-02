Saint-Louis: Les pêcheurs de Goxu Mbadj menacent de sortir dans les rues pour chasser les bateaux étrangers

Les pêcheurs du quai de pêche de "Goxu Mbadj", un quartier de Saint-Louis, sont très remontés contre les autorités. Ils déplorent la présence massive des bateaux étrangers dans les côtes sénégalaises.

Selon eux, ces bateaux étrangers ont largement contribué à mettre à terre le secteur de la pêche au Sénégal précisément dans les régions côtières.

Ainsi, ils exigent immédiatement la non autorisation de ces bateaux sur les côtes sénégalaises.





" Nous sommes fatigués de ces bateaux étrangers qui viennent chercher nos poissons. Non seulement ils volent nos poissons, mais aussi nos biens matériels. Quand ils viennent, ils exploitent tous nos poissons et volent nos filets et autres matériels que nous utilisons pour faire la pêche. Pire encore, ces bateaux étrangers sont difficiles à contrôler car ils sont massivement présents presque sur toutes les côtes sénégalaises. On en a vraiment marre de cette situation car c'est de l'argent qu'on perd", a déploré Abdourahmane Guèye, le porte-parole des pêcheurs de "Goxu Mbadj" intervenu sur Rfm.