Saint-Louis : Mansour Faye va recevoir les imams et oulémas

Maire de la ville de Saint-Louis, Mansour Faye reçoit, ce week-end, l’Association des imams et oulémas de l’ancienne capitale sénégalaise et de l’ex-Aof.Les discussions autour de cette rencontre vont essentiellement porter sur la décrispation de la tension politique découlant des événements malheureux qui avaient émaillé le pays le mois dernier.Ce tête-à-tête entre le ministre des Infrastructures et des Transports terrestres et les imams et oulémas, pendant ce mois béni de ramadan, sera également une occasion de formuler des prières pour le rétablissement de la paix et la concorde dans le pays, entre autres.